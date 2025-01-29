Суд принял иск Генпрокуратуры РФ к "Домодедово" и Дмитрию Каменщику

Заседание по делу назначено на 28 февраля

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области принял к производству иск Генпрокуратуры РФ к компаниям группы "Домодедово" и участникам схемы владения аэропортом, включая его бенефициара Дмитрия Каменщика, сообщается в материалах картотеки.

Также судом принято заявление об обеспечительных мерах.

Заседание по делу назначено на 28 февраля.

Как сообщалось, заявление было подано в суд 28 января. Кроме Каменщика, в ответчиках по иску - Валерий Коган (по последним раскрытым данным - глава набсовета, а по многолетним и неоднократно опровергаемым слухам - совладелец "Домодедово"), а также 30 компаний, включая те, что участвуют в управлении аэропортом: ООО "Домодедово пэссенджер терминал" (ДПТ), ООО "Домодедово фьюэл сервисиз" (ДФС), ООО "Домодедово коммершл сервисиз" (ДКС) и пр.

Также в списке несколько компаний из структуры владения аэропортом, в их числе мальтийская "Фонд атлант фаундейшн", кипрская "Аламо (трасти) си вай лимитед", нидерландская "ДМЕ административ фаундейшн". Кроме них - три зарегистрированные в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьском (Калининградская область) МКООО: "Эрпорт менеджмент компани лимитед", "Асьенда инвестментс лимитед", "Верулия инвестментс лимитед".

Материалы, поясняющие суть исковых претензий, в картотеке не опубликованы. Комментариями Генпрокуратуры "Интерфакс" не располагает. В "Домодедово" сообщали, что сформируют позицию по иску после его подробного изучения. Аэропорт "строго соблюдает все требования действующего законодательства", отметила представитель "Домодедово".