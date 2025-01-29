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Замглавы МИД РФ назвал соглашение по порту в Тартусе техническим вопросом

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Соглашение об управлении портом в сирийском Тартусе, где находится база материально-технического обеспечения ВМФ РФ - чисто технический вопрос, стороны проведут консультации по этой ситуации, заявил журналистам замглавы российского МИД Михаил Богданов.

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Ранее СМИ со ссылкой на издание Al-Watan сообщили, что новые власти Сирии расторгли соглашение с Россией об управлении морским портом в Тартусе. При этом сирийские власти заявляли, что пока не намерены разрывать соглашения о размещении российских военных в Латакии и Тартусе.

"Это чисто технический вопрос, связанный с работой нашей компании. Думаю, можно найти какие-то взаимоприемлемые варианты решения вопросов", - сказал Богданов, отвечая на вопрос, затрагивался ли в ходе переговоров в Дамаске вопрос об управлении портом Тартус на фоне сообщений в СМИ, что сирийская сторона расторгла инвестиционное соглашение с Россией.

Во вторник межведомственная делегация РФ посетила Дамаск и провела переговоры с главой администрации Сирии Ахмадом аш-Шараа.

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"Мы все объяснили, в составе нашей делегации были представители компаний - и "СТГ Инжиниринг", и Объединенной зерновой компании, они все объяснили руководству Сирии и выразили готовность продолжать сотрудничать на базе договоренностей. Это требует экспертных консультаций", - добавил замминистра.

Кроме того, Богданов отметил, что Россия будет рада видеть в Москве нового главу МИД Сирии Асаада аш-Шибани.

"Мы сказали, что всегда будем готовы к продолжению наших контактов и в Сирии, и в России. Если есть такое желание, пожалуйста, будем рады видеть министра иностранных дел в Москве", - сказал Богданов.

МИД РФ Михаил Богданов Сирия Тартус ВМС РФ
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