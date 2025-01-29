Совфед одобрил закон о штрафах за продажу детям опасных газосодержащих товаров

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об административной ответственности за продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения.

Закон вносит изменения в статью 14.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях и вводит за подобные нарушения штрафы для граждан на сумму до 60 тысяч рублей, должностных лиц - до 300 тысяч рублей, для юрлиц - до 600 тысяч рублей.

Ранее в России был принят базовый закон, запрещающий продажу детям потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения.

Авторы законодательной инициативы, в числе которых большая группа депутатов и сенаторов, отмечают, что в последнее десятилетие все большее распространение приобретает такое явление, как подростковый сниффинг - преднамеренное вдыхание газовых смесей, содержащих бутан, пропан и изобутан, для достижения токсического опьянения. Для этого подростками используются баллончики для заправки зажигалок, туристические газовые баллоны и другие подобные изделия, доступные в свободной продаже.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.