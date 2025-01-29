Сенаторы одобрили штрафы до 2 млн рублей за продажу детям вейпов и кальянов

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о повышении административных штрафов за продажу несовершеннолетним табачной, никотинсодержащей продукции, сырья для их производства и устройств для потребления. Речь, в частности, идет о вейпах, электронных сигаретах, табаке, кальянах, насвае, снюсе.

Этим законом в статье 14.53 КоАП существенно увеличиваются штрафы.

За несоблюдение ограничений и запретов в сфере розничной торговли табачными изделиями, табачной или никотинсодержащей продукцией и сырьем для их производства, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции для граждан административный штраф повышается с 2-3 тыс. руб. до 10-20 тыс. руб., для должностных лиц - с 5-10 тыс. руб. до 30-50 тыс. руб., для юридических лиц - с 30-50 тыс. руб. до 90-120 тыс. руб.

За оптовую или розничную продажу насвая, пищевой никотинсодержащей продукции или никотинсодержащей продукции, предназначенной для жевания, сосания или нюханья, табака сосательного (снюса) предусматривается десятикратное повышение размеров штрафов для граждан, должностных и юридических лиц (максимальные размеры составят 200 тыс. руб., 500 тыс. руб. и 1,5 млн руб. соответственно).

За продажу несовершеннолетнему табачной или никотинсодержащей продукции, табачных изделий или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции максимальный размер штрафа для граждан составит 300 тыс. руб., для должностных лиц - 700 тыс. руб., для юридических лиц - 2 млн руб.

Закон также увеличивает размеров штрафов за производство алкогольной продукции либо производство, ввод в оборот табачных изделий, табачной или никотинсодержащей продукции без маркировки и нанесения информации или с нарушением порядка нанесения такой маркировки, а также за оборот перечисленной продукции.

Для должностных лиц штраф повышается с 30-50 тыс. руб. до 300-500 тыс. руб., для юридических лиц - с 200-300 тыс. руб. до 700 тыс. - 1 млн руб.