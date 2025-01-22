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Дума приняла закон о штрафах за продажу детям опасных газосодержащих товаров

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и в третьем чтениях законопроект об административной ответственности за продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения.

Закон № 750540-8 меняет статью 14.53 Кодекса об административных правонарушениях и вводит за подобные нарушения штрафы для граждан на сумму до 60 тысяч рублей, должностных лиц - до 300 тысяч рублей, юридических - до 600 тысяч рублей.

По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, "административное наказание станет преградой для многих взрослых к совершению опрометчивых действий". "Важно сделать все для того, чтобы уберечь детей от соблазнов, которые могут привести к серьезным заболеваниям", - считает он.

Ранее был принят базовый закон, запрещающий продажу потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения несовершеннолетним. "Речь идет, в том числе, о баллончиках для заправки зажигалок и портативных туристских газовых плитах. Дети пытаются использовать их для сниффинга - токсикомании, что крайне опасно и может не только привести к аритмии и другим проблемам со здоровьем, но и вызвать остановку сердца и смерть. К сожалению, среди детей уже есть жертвы этого опасного увлечения", - отметил ранее Володин.

Авторы законодательной инициативы - большая группа депутатов и сенаторов - отмечают, что в последнее десятилетие все большее распространение приобретает такое явление, как подростковый сниффинг - преднамеренное вдыхание газовых смесей, содержащих бутан, пропан и изобутан, для достижения токсического опьянения. Для этого подростками используются баллончики для заправки зажигалок, туристические газовые баллоны и другие подобные изделия, доступные в свободной продаже.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Госдума Вячеслав Володин
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