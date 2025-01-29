Поиск

Возгорание на предприятии "СИБУР-Кстово" локализовано

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Возгорание на территории предприятия "СИБУР-Кстово" в Нижегородской области локализовано, сообщили в пресс-службе компании.

"В настоящий момент сотрудники МЧС ведут профилактический пролив металлических конструкций с целью их охлаждения и контроля выгорания остаточного продукта. Сотрудники завода не пострадали", - заявили на предприятии.

"Аккредитованная лаборатория провела анализ качества атмосферного воздуха на границах санитарно-защитной зоны предприятия: превышения ПДК по контролируемым веществам не зафиксированы, ущерба окружающей среде нет. Результаты мониторинга будут опубликованы на сайте и на официальных страницах предприятия в социальных сетях", - добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в результате отражения атаки БПЛА на территории предприятия "СИБУР-Кстово" упали обломки, что вызвало возгорание. Со ссылкой на Минобороны сообщалось, что над Нижегородской областью сбито три беспилотника.

СИБУР-Кстово Нижегородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Белоусов проинспектировал "Южную" группировку войск в зоне СВО

Созданная под эгидой Совета Европы организация признана нежелательной в РФ

Санкция суда на арест акций золотодобытчика "Селигдар" обжалована

Синоптики оценили в 20-40% вероятность майских заморозков в центре РФ в 2025 г.

Трутнев сообщил о подготовке плана улучшения экономического состояния "РусГидро"

Трутнев сообщил о подготовке плана улучшения экономического состояния "РусГидро"

Совфед одобрил закон о штрафах за продажу детям опасных газосодержащих товаров

Лесоруб-браконьер убил трех сотрудников лесничества в Калужской области

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о взятии под контроль Новоелизаветовки в ДНР

Песков назвал бездоказательными слова журналиста Карлсона о попытках убить Путина

Песков назвал бездоказательными слова журналиста Карлсона о попытках убить Путина

"Домодедово" прокомментирует иск Генпрокуратуры после его подробного изучения

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5780 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне26 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе301 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2144 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии152 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });