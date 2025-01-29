Возгорание на предприятии "СИБУР-Кстово" локализовано

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Возгорание на территории предприятия "СИБУР-Кстово" в Нижегородской области локализовано, сообщили в пресс-службе компании.

"В настоящий момент сотрудники МЧС ведут профилактический пролив металлических конструкций с целью их охлаждения и контроля выгорания остаточного продукта. Сотрудники завода не пострадали", - заявили на предприятии.

"Аккредитованная лаборатория провела анализ качества атмосферного воздуха на границах санитарно-защитной зоны предприятия: превышения ПДК по контролируемым веществам не зафиксированы, ущерба окружающей среде нет. Результаты мониторинга будут опубликованы на сайте и на официальных страницах предприятия в социальных сетях", - добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в результате отражения атаки БПЛА на территории предприятия "СИБУР-Кстово" упали обломки, что вызвало возгорание. Со ссылкой на Минобороны сообщалось, что над Нижегородской областью сбито три беспилотника.