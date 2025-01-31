На предприятии "СИБУР-Кстово" потушили открытое горение

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Нижегородской области ликвидировали открытое горение на предприятии "СИБУР-Кстово" , которое загорелось утром 29 января, сообщили в региональном главке МЧС.

Пожар на предприятии начался в результате отражения атаки БПЛА, там загорелись обломки дрона. Пожар локализовали в тот же день.

Аккредитованная лаборатория провела анализ качества атмосферного воздуха на границах санитарно-защитной зоны предприятия и не обнаружила превышения ПДК по контролируемым веществам.