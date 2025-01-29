На предприятии "СИБУР-Кстово" тушат пожар после падения обломков БПЛА

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Нижегородской области тушат пожар на предприятии "СИБУР-Кстово", сообщает пресс-служба предприятия.

"В результате отражения атаки БПЛА на территории предприятия "СИБУР-Кстово" упали обломки, что вызвало возгорание. В настоящее время на месте работают пожарные МЧС России. Пострадавших нет, персонал перемещен на безопасное расстояние", - говорится в сообщении.

Минобороны ранее сообщило, что за ночь над Нижегородской областью было сбито три беспилотника.

Нижегородский губернатор Глеб Никитин сообщал, что "в результате отражения атаки БПЛА на территорию одного из предприятий кстовской промзоны упали обломки беспилотника" и там начался пожар. По его данным, обошлось без пострадавших