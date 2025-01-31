Представитель владельцев бондов "Домодедово" запросил у эмитента разъяснения по иску Генпрокуратуры

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Представитель владельцев облигаций "Домодедово" направил эмитенту запрос о предоставлении информации и разъяснений в отношении искового заявления Генпрокуратуры РФ.

Интересы владельцев бондов "Домодедово" представляет ООО "Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез". Согласно его сообщению на ленте раскрытия, запрос эмитенту бондов был направлен после того, как 29 января из публичных источников стало известно о принятии Арбитражным судом Московской области искового заявления Генпрокуратуры. Эмитент проинформировал представителя владельцев облигаций о получении запроса и о сроках направления ответа, говорится в сообщении.

У "Домодедово" в обращении находятся биржевые облигации на 15 млрд рублей и замещающие облигации на $354,7 млн. Эмитент долговых бумаг - ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис". Эта компания в числе других структур группы и ее бенефициаров выступает ответчиком по иску Генпрокуратуры, о котором стало известно ранее на этой неделе. Надзорный орган требует взыскать в доход РФ 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", которое владеет группой, а также признать недействительными сделки в рамках редомициляции ряда структур в периметре "Домодедово". Как утверждается в иске, бенефициары аэропорта Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства РФ распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу.

Заседание по делу назначено на 28 февраля.

В качестве обеспечительных мер суд согласился наложить арест на доли (акции) Каменщика и Когана в российских и иностранных юрлицах. Суд обязал их обеспечить сохранность всего движимого и недвижимого имущества компаний в периметре "Домодедово" и одновременно запретил давать указания по его отчуждению или оставлению вне юрисдикции РФ, а также по остановке деятельности компаний.

Помимо этого, суд запретил органам управления группы принимать решения о допэмиссии, выплате дивидендов и вознаграждений членам совета директоров, совершать действия, направленные на вывод денежных средств и иного имущества. Наложен арест на имущество группы (за исключением средств для расчета с поставщиками, выплаты кредитов, налогов и штрафов, а также зарплат работникам) и на все принадлежащие группе ценные бумаги и доли в юрлицах, в том числе находящиеся на брокерских счетах.