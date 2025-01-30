РЖД с 1 февраля дополнительно проиндексируют зарплату сотрудникам за 2024 год

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" с 1 февраля проведет доиндексацию заработной платы сотрудников за 2024 г. на 2,04%.

По сообщению компании, "это будет сделано в связи с отклонением фактического индекса потребительских цен на конец 2024 г. от размера проведенной в том же году индексации".

С 1 марта 2025 г. в соответствии с коллективным договором зарплата работников компании будет проиндексирована на 1,6%.

"В РЖД трудятся почти 700 тысяч человек. Индексация заработной платы проходит для всех сотрудников одновременно. Решение также касается наших частных учреждений образования и здравоохранения", - поясняет компания.

В 2024 г. РЖД дважды проводили индексацию зарплаты, общий размер повышения тарифных ставок и окладов составил 7,3%. В 2023 г. и в 2022 г. РЖД трижды проводили индексацию зарплаты.