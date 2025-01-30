Поиск

РЖД с 1 февраля дополнительно проиндексируют зарплату сотрудникам за 2024 год

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" с 1 февраля проведет доиндексацию заработной платы сотрудников за 2024 г. на 2,04%.

По сообщению компании, "это будет сделано в связи с отклонением фактического индекса потребительских цен на конец 2024 г. от размера проведенной в том же году индексации".

С 1 марта 2025 г. в соответствии с коллективным договором зарплата работников компании будет проиндексирована на 1,6%.

"В РЖД трудятся почти 700 тысяч человек. Индексация заработной платы проходит для всех сотрудников одновременно. Решение также касается наших частных учреждений образования и здравоохранения", - поясняет компания.

В 2024 г. РЖД дважды проводили индексацию зарплаты, общий размер повышения тарифных ставок и окладов составил 7,3%. В 2023 г. и в 2022 г. РЖД трижды проводили индексацию зарплаты.

РЖД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд запретил изменения в ЕГРЮЛ по группе "Домодедово", кроме инициированных Росимуществом

Суд запретил изменения в ЕГРЮЛ по группе "Домодедово", кроме инициированных Росимуществом

"Рольф" ждет сокращения российского авторынка в 2025 году на 22%

"Рольф" ждет сокращения российского авторынка в 2025 году на 22%
Разлив мазута в Керченском проливе

В Крыму расширили зону действия режима техногенной ЧС из-за выбросов мазута

Дороги в России будут проектировать с учетом велосипедов и самокатов

Дороги в России будут проектировать с учетом велосипедов и самокатов

В Минсельхозе ждут подорожания хлеба примерно на уровне инфляции

В России абсолютное число рождений приблизилось к уровню 2000 года

Россиянина экстрадировали из Сербии на родину по делу об организации незаконной миграции

Минздрав зафиксировал наибольшее снижение рождаемости в РФ в пяти регионах

Минздрав зафиксировал наибольшее снижение рождаемости в РФ в пяти регионах

Грузовой корабль "Прогресс МС-28" покинет МКС 25 февраля

В России в 2024 году выпуск дизтоплива упал на 7%, бензинов - на 6%

Хроники событий
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне10 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне27 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе303 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2145 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5783 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии153 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });