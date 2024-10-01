РЖД с 1 октября проиндексировали зарплату сотрудникам на 3,2%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" с 1 октября проиндексировало зарплату сотрудникам на 3,2%, заявила компания.

"В РЖД трудятся почти 700 тысяч человек. Индексация заработной платы проходит для всех сотрудников одновременно. Решение также касается наших частных учреждений образования и здравоохранения", - сообщает холдинг.

Данная индексация зарплаты - вторая в текущем году. Общий размер повышения тарифных ставок и окладов составит 7,3%.

В 2023 г. и в 2022 г. РЖД трижды проводили индексацию зарплаты.