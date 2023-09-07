РЖД с 1 октября проиндексируют зарплату сотрудникам на 3%

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" с 1 октября проиндексирует зарплату сотрудникам на 3%, заявил глава РЖД Олег Белозеров на сетевом селекторном совещании.

По сообщению компании, решение также коснется сотрудников частных образовательных учреждений и учреждений здравоохранения, подконтрольных РЖД.

По словам Белозерова, соответствующие распоряжения уже подписаны.

Это вторая индексация заработной платы в текущем году. Общий размер повышения тарифных ставок и окладов составит 5,3%.

В прошлом году компания трижды индексировала зарплату сотрудникам, в том числе один раз - внепланово.