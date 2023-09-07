Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

РЖД с 1 октября проиндексируют зарплату сотрудникам на 3%

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" с 1 октября проиндексирует зарплату сотрудникам на 3%, заявил глава РЖД Олег Белозеров на сетевом селекторном совещании.

По сообщению компании, решение также коснется сотрудников частных образовательных учреждений и учреждений здравоохранения, подконтрольных РЖД.

По словам Белозерова, соответствующие распоряжения уже подписаны.

Это вторая индексация заработной платы в текущем году. Общий размер повышения тарифных ставок и окладов составит 5,3%.

В прошлом году компания трижды индексировала зарплату сотрудникам, в том числе один раз - внепланово.

РЖД Олег Белозеров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Железнодорожный вокзал поврежден в Брянске после падения обломков БПЛА

Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении беспилотника

Система ПВО сбила в Ростове-на Дону два БПЛА

Летевший на Москву беспилотник уничтожен в Раменском городском округе

В Ростове-на-Дону сбит беспилотник

Минобороны РФ предложило ввести воинский учет для заключенных

Что произошло за день: среда, 6 сентября

ФНБ в августе вырос на 390 млрд руб. - до 13,704 трлн руб.

Минцифры РФ изменит процедуру выделения грантов на ИТ-разработки

Минсельхоз опасается срыва полевых работ из-за дефицита топлива в ряде регионов

Минсельхоз опасается срыва полевых работ из-за дефицита топлива в ряде регионов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });