РЖД с 1 февраля проиндексировали зарплату сотрудникам на 4%

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" с 1 февраля проиндексировало зарплату сотрудникам на 4%, сообщил холдинг.

"Для наращивания темпов роста реальных доходов работников РЖД в текущем году мной принято решение об опережающей индексации заработной платы, которая проведена не с 1 марта, а уже с 1 февраля", - заявил глава РЖД Олег Белозеров на селекторном совещании с подразделениями всей сети железных дорог.

В 2023 году и в 2022 году РЖД трижды проводили индексацию зарплаты.