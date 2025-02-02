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Минобороны РФ сообщило об уничтожении системы связи ВСУ на курском направлении

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили систему связи украинской армии в Курской области, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

По данным ведомства, система связи была уничтожена расчетом FPV-дрона испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны "Рубикон".

Согласно сообщению министерства, в зоне спецоперации военнослужащие 25-й общевойсковой армии группировки "Запад" обнаружили автомобиль ВСУ с кочующим минометом. Он был уничтожен точным попаданием артиллерии, сказали в ведомстве.

По его данным, в Харьковской области военнослужащие группировки "Север" при помощи FPV-дронов уничтожили тяжелый беспилотник "Баба Яга".

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 февраля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Курская область Харьковская область
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