Командира ракетной бригады ВСУ заподозрили в теракте в курском городе Суджа

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Российские следователи возбудили дело о теракте против командира бригады ВСУ, отдавшего приказ о ракетном ударе по интернату в Судже, сообщает в воскресенье СК РФ.

"Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады ВФУ полковника Ростислава Карпуши, подозреваемого в совершении террористического акта в Суджанском районе Курской области (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ)", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале СКР.

По данным следствия, 1 февраля Карпуша отдал "незаконный приказ своим подчиненным о нанесении ракетного удара по зданию школы-интернат, расположенной в городе Суджа Курской области, где находились мирные жители". В результате атаки есть погибшие и раненые.

В СКР отметили, что "принимаются меры к установлению местонахождения Карпуши и его соучастников".

Ранее Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе по интернату в Судже. Пуск ракет из Сумской области был зафиксирован российскими средствами ПВО.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что достоверной информации о числе пострадавших в результате удара ракетами ВСУ по интернату в Судже пока нет.