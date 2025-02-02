Власти предупредили об обстреле дронами дорог в Беловском районе Курской области

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев сообщил об атаках украинских дронов на автодорогах.

"Предупреждаю вас об опасности проезда на транспорте по автомобильным дорогам между деревней Гирьи и селом Песчаное, также между деревней Гирьи и селом Озерки. Данные дороги находятся под обстрелами дронов", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Волобуев попросил жителей пока воздержаться от возвращения в населенные пункты так называемой "серой зоны".