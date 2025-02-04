Военные РФ за сутки отразили три контратаки ВСУ в Курской области

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" в Курской области за сутки отразили три контратаки украинских подразделений, сообщило министерство обороны РФ во вторник.

По данным Минобороны, подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям 11 украинских бригад в районах почти трех десятков населенных пунктов на территории Курской области.

"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Иволжанское, Мирополье и Ободы в Сумской области", - говорится в сводке.

"За сутки потери ВСУ составили до 345 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 27 боевых бронированных машин, зенитный пушечно-ракетный комплекс ПВО "Тунгуска", 24 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и два миномета", - также сообщили в Минобороны РФ.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 57 330 военнослужащих", - добавили в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, за все время боевых действий ВСУ также потеряли 331 танк, 244 боевые машины пехоты, 192 бронетранспортера, 1708 боевых бронированных машин, 1798 автомобилей, 406 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 17 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО, 33 единицы инженерной и другой техники.



