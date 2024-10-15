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В группировке "Восток" сообщили о срыве попыток ВСУ усилить передовые позиции

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и сорвали попытки украинской армии провести ротацию подразделений, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, пресекли усиление противником передовых позиций, проведение ротации, выдвижение резервов и подвоз боеприпасов в районах Доброволья, Чаривного и Гуляйполя", - сказал Гордеев.

По его словам, огнем артиллерии и тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники четырех бригад ВСУ в районах Доброволья (ДНР) и Темировки Запорожской области.

ВСУ ДНР
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