В группировке "Восток" заявили о срыве попыток ВСУ усилить позиции в районе Угледара

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Группировка "Восток" пресекла попытки ВСУ усилить позиции и подвезти боеприпасы в районе Угледара и ряда населенных пунктов, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, пресекли усиление противником передовых позиций, проведение ротаций, выдвижение резервов и подвоз боеприпасов в районах Угледара, Доброволья, Чаривного и Мирного", - сказал Гордеев.

По его словам, российские военные пресекли действия двух инженерных групп армии Украины в районе Луговского.

В четверг Минобороны РФ сообщало, что "Восточная" группировка нанесла поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 118-й бригады теробороны в районах Угледара, Новоукраинки и Золотой Нивы (ДНР).