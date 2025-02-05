Жителям Астрахани запах газа в городе объяснили перезапуском Астраханского ГПЗ

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подтвердил, что областной центр с утра "накрыло облако природного газа, которому присущ специфический запах, который появляется после обработки (процесс одорирования)", и назвал причиной этого явления запуск в работу установок на Астраханском газоперерабатывающем заводе.

Он предупредил горожан, что в ближайшие дни это явление может повторяться - до перехода завода в плановый режим работы.

"Специалисты проводят восстановительные работы и с утра приступили к запуску производства. Сейчас идет процесс пуско-наладки, в том числе запуск факельного горения. Те, кто проезжал мимо Аксарайска, видели эти факелы. Часть из них были потушены в связи с остановкой работы завода. Также, во время этого процесса происходит выпуск газа, который после поджигается как и на бытовой газовой плите. По данным метеослужбы облако газа смещается в степь", - объяснил губернатор.

По его словам, "природный газ не опасен для здоровья на открытом пространстве, в ближайшее время состояние атмосферного воздуха нормализуется".

3 февраля утром на Астраханском ГПЗ возник пожар после падения обломков БПЛА. Сообщалось, что предприятие приостановило работу перед атакой БПЛА, что позволило не допустить выбросов и избежать повреждения объектов химической опасности.

4 февраля Бабушкин сообщил, что на заводе начались пусконаладочные работы для возобновления подачи газа в магистральные газопроводы.

Астраханский газоперерабатывающий завод входит в "Газпром переработка". На сайте ГПЗ он назван крупнейшим производителем газовой серы в России. Завод расположен на территории Астраханского газоконденсатного месторождения.

Дочерняя компания "Газпрома" - "Газпром переработка" - объединяет Оренбургский, Сосногорский, Астраханский и Амурский газоперерабатывающие заводы, Уренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту, Сургутский завод стабилизации конденсата, Оренбургский гелиевый завод и "Газпром нефтехим Салават".