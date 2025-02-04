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СПбМТСБ приостановила торги бензинами и ДТ с Астраханского ГПЗ

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа с 3 февраля приостановила торги бензинами и дизельным топливом на базисе поставки станция Аксарайская II (Астраханская область).

О дате возобновления торгов СПбМТСБ пообещала сообщить дополнительно.

Со станции Аксарайская II отгружаются нефтепродукты Астраханского газоперерабатывающего завода (входит в "Газпром переработка").

Утром 3 февраля на Астраханском ГПЗ произошел пожар после падения обломков БПЛА. Днем пресс-служба губернатора Игоря Бабушкина сообщила, что пожар на заводе локализован. Сообщалось, что ГПЗ приостановил работу перед атакой БПЛА, что позволило не допустить выбросов и избежать повреждения объектов химической опасности. На предприятии началась оценка повреждений технических установок и оборудования.

Дочерняя компания "Газпрома" - "Газпром переработка" - объединяет Оренбургский, Сосногорский, Астраханский и Амурский газоперерабатывающие заводы, Уренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту, Сургутский завод стабилизации конденсата, Оренбургский гелиевый завод и "Газпром нефтехим Салават".

Астраханский ГПЗ на собственном сайте назван крупнейшим производителем газовой серы в России. Завод расположен на территории Астраханского газоконденсатного месторождения.

Астраханская область Газпром переработка СПбМТСБ Астраханский ГПЗ Аксарайская II
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