В Астрахани проверят "пугавших" горожан диспетчеров аварийной службы

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" начало внутреннюю служебную проверку по факту комментариев сотрудников аварийно-диспетчерской службы ОАО "Астраханьгазсервис", которые сообщали недостоверную информацию горожанам в ответ на вопросы о запахе газа на улице.

"Диспетчеры предлагали звонившим приготовить противогазы, закрыться в помещении и даже уехать, чтобы избежать воздействия на организм вредных веществ. Теперь службе предстоит разобраться, на основании чего по телефону пугали астраханцев", - сообщили в ООО.

Утром губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин объяснил, что появление запаха газа в Астрахани вызвано перезапуском установок Астраханского газоперерабатывающего завода (входит в "Газпром переработка") после недавней атаки БПЛА и пожара.

Директор ГПЗ Олег Танаянц через пресс-службу губернатора сообщил, что пуск газа проходит штатно.

"Системы контроля загазованности работают в штатном режиме. На технологических объектах осуществляется контроль воздуха заводской санитарной лабораторией, превышений ПДК не фиксируется. Аварийно-спасательные формирования завода находятся в постоянной готовности", - заверил он.

"Уважаемые граждане, с утра город накрыло облако природного газа, которому присущ специфический запах, который появляется после обработки (процесс одорирования). Причина запаха газа: запуск в работу установок на АГПЗ. Специалисты проводят восстановительные работы и с утра приступили к запуску производства. Сейчас идет процесс пусконаладки, в том числе запуск факельного горения. Те, кто проезжал мимо Аксарайска, видели эти факелы. Часть из них были потушены в связи с остановкой работы завода", - сообщал утром Бабушкин.

По его словам, во время этого процесса, "происходит выпуск газа, который после поджигается как и на бытовой газовой плите". Он добавил, что природный газ не опасен для здоровья на открытом пространстве, в ближайшее время состояние атмосферного воздуха нормализуется, но в ближайшие дни возможны повторения этого явления.

3 февраля утром на Астраханском ГПЗ возник пожар после падения обломков БПЛА. Сообщалось, что предприятие остановило работу перед атакой БПЛА, что позволило не допустить выбросов и избежать повреждения объектов химической опасности.

4 февраля Бабушкин сообщил, что на заводе начались пусконаладочные работы для возобновления подачи газа в магистральные газопроводы.