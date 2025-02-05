Песков назвал пустыми слова Зеленского о готовности к переговорам с Путиным

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал пустыми словами заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он готов к прямым переговорам с участием Владимира Путина, если другого варианта не будет, поскольку, как пояснил Песков, эта готовность не может базироваться на законодательном запрете таких переговоров.

"Готовность должна на чем то зиждиться, готовность и желание, она не может зиждиться на законодательном запрете таких переговоров для Зеленского. Поэтому пока, кроме как пустые слова, это невозможно воспринимать", - сказал Песков, комментируя заявление Зеленского.

Отвечая на вопрос журналистов, считает ли Путин Зеленского врагом, Песков сказал, что "здесь не может и не должно быть места эмоциям, здесь должно быть место юридическому анализу и абсолютный прагматизм".

"Нужно отдавать себе полный отчет в том, что происходит. Анализ с нашей стороны, который неоднократно был озвучен президентом Путиным, говорит о том, что господин Зеленский имеет большие проблемы де-юре с точки зрения своей легитимности, но даже, несмотря на это, российская сторона остается открытой для переговоров", - сказал представитель Кремля.

"Динамика развития событий на земле, динамика хода специальной военной операции весьма недвусмысленно говорит о том, что в первую очередь открытость и заинтересованность в таких переговорах должна демонстрироваться из Киева", - подчеркнул Песков.