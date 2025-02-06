В МИД РФ заявили, что Москва готова договариваться с США в режиме "жесткого торга"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва открыта для диалога с Вашингтоном, готова договариваться в режиме "жесткого торга", но первый шаг к нормализации отношений должны сделать США, сообщается на сайте российского МИД в среду.

По словам Рябкова, Россия вернула себе место в мировой политике, "расстроив планы администрации (предыдущего президента США - ИФ) Джо Байдена, продвигавшей либерал-глобалистский "миропорядок, основанный на правилах", нанести Москве "стратегическое поражение" в гибридной войне до "последнего украинца".

"На фоне провала этого курса и смены администрации первый шаг к нормализации двусторонних отношений, имея в виду переговоры на основе принципов взаимного уважения и равноправия, должны сделать США. Мы открыты для диалога, готовы договариваться в режиме жесткого торга с учетом реалий "на земле" и наших национальных интересов, предопределенных историей и географией. Так что решения и выбор за (президентом США - ИФ) Дональдом Трампом и его командой", - сказал замглавы МИД России.