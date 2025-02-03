Кремль счел преждевременным обсуждать состав участников переговоров по Украине

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что пока сохраняется в силе указ о запрете на переговоры Киева с Москвой, обсуждение Владимиром Зеленским возможной композиции участников этих переговоров - это забегание вперед.

"Пока никто не обсуждал сколько-нибудь серьезно возможную комбинацию состава участников переговоров. Пока исходим из того, что украинский президент не имеет права на такие переговоры. Поэтому обсуждать при сохранении в силе того самого указа, обсуждать возможную композицию участников, ну, наверное, это забегать вперед", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, рассматривают ли в Кремле возможность проведения переговоров с участием Вашингтона, Брюсселя, Киева и Москвы - в составе, на который рассчитывает, по заявлениям, Зеленский, или же урегулирование должно начаться исключительно с диалога России и США.