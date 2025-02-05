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ЦБ и Казначейство РФ намерены осенью протестировать выплату пособий в цифровых рублях

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Банк России и Федеральное казначейство с 25 августа планируют начать эксперимент по использованию цифрового рубля для выплат социальных пособий и расходов на капитальное строительство, говорится в "дорожной карте" использования цифрового рубля в бюджетном процессе, сообщил знакомый с текстом документа источник "Интерфакса".

В конце прошлого года ЦБ, Минфин и четыре банка из пилотной группы уже протестировали использование цифрового рубля в бюджетном процессе, а именно при выплате стипендий и оплате штрафов.

Согласно "дорожной карте", эксперимент ЦБ и казначейства продлится до конца сентября. При этом в документе не говорится, выплата каких именно пособий будет тестироваться.

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"В настоящий момент мы прорабатываем с Минфином и Федеральным казначейством разные сценарии применения цифровых рублей в бюджетном процессе", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

Там уточнили, что это касается как перевода средств от государства гражданам, так и наоборот - от граждан в пользу государства.

"Условия эксперимента пока обсуждаются", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Министерства финансов.

В ЦБ также отметили, что использование цифровых рублей будет добровольным: человек сам будет определять, пользоваться ими или нет, каким образом получать пенсии, зарплаты, пособия и т.д - наличными, на карты или в перспективе - в цифровых рублях.

Как следует из "дорожной карты", перед началом эксперимента, до 8 августа, планируется открыть счет (кошелек) цифрового рубля казначейства. Активация Федерального казначейства на платформе цифрового рубля, а именно выпуск и привязка промышленных ключей казначейства к его счету в промышленной среде на платформе цифрового рубля ожидается до 22 августа.

Прием цифровых рублей на электронный кошелек Казначейства РФ с последующим переводом в федеральный бюджет в рублях планируется обеспечить с марта 2026 года.

Кроме того, до 2 мая запланированы консультации Минфина и Казначейства с заказчиками по участию в эксперименте при исполнении государственных контрактов.

О цифровом рубле

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями. Первый этап тестирования прошел в режиме friends and family при участии около 600 физлиц из числа сотрудников 12 банков. Второй этап пилота начался 1 сентября, количество участников-физлиц выросло с 600 человек до 9 тыс., а количество юрлиц - с 22 компаний до 1200. Ожидается, что ко второму этапу пилота присоединятся 19 банков.

Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начинать постепенно с 1 июля 2025 года. С этой даты Банк России хочет обязать крупные банки предоставлять клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями. Банкам с универсальной лицензией предоставляется больше времени на доработку своих систем - до 1 июля 2026 года, другим кредитным организациям - до 1 июля 2027 года.

Банк России Федеральное казначейство ЦБ РФ Минфин РФ
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