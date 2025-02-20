ЦБ обсуждает с банками привлекательность экономической модели цифрового рубля для рынка

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Банк России обсуждает с кредитными организациями экономическую модель цифрового рубля, которая была бы привлекательна для участников рынка, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах".

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями. Постепенно количество участников пилота расширяется за счет как физлиц, так и юрлиц. Также увеличивается число тестируемых видов операций. Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начинать поэтапно с 1 июля 2025 года.

"Помимо технической готовности, для того, чтобы были операции с цифровым рублем, чтобы они развивались, нужна экономическая модель, которая была бы интересна клиентам, банкам", - сказала Набиуллина.

"Вот привлекательность экономической модели для участников рынка мы сейчас обсуждаем", - добавила она.

Госдума в октябре прошлого года приняла в первом чтении приняла законопроект N576830-8, который предусматривает распространение на операции с цифровым рублем требований федерального закона N115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ПОД/ФТ). В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению было решено, что основные функции по ПОД/ФТ на платформе будет выполнять не только ЦБ, как предполагалось изначально, но и банки.

"Пока закон, действительно, не принят. Он должен будет определять, в том числе осуществление "антиотмывочных" процедур, это будет в основном на стороне банков, банки в курсе, что это готовится. Но конечно, здесь нужно принятие закона, и после принятия закона нужно определенное время, чтобы банки настроили все системы, это не простой процесс", - сказала глава ЦБ.

Некоторые крупные банки, которые обязаны будут предоставить клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями уже с 1 июля текущего года, сообщали, что технически надеются успеть уложиться в установленные регулятором сроки. Но из-за продолжающейся доработки нормативной базы (в том числе и вышеупомянутого закона), а также самой платформы цифрового рубля существует риск задержки.