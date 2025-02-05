Кабмин попросили обосновать остановку работы авиакомпаний за нарушения в бронировании

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по законодательству рекомендует правительству дополнительно обосновать необходимость приостановки работы авиаперевозчиков в качестве административного наказания за невнесение информации в систему бронирования авиабилетов.

Правительственный законопроект № 764329-8 был внесен в Госдуму осенью. Заключение комитета на документ опубликовано в электронной базе данных парламента. В законопроекте речь идет о введении административных штрафов за нарушение порядка размещения информации об условиях договора воздушной перевозки в автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок (АИС ОВП).

Согласно поправкам в КоАП, неразмещение перевозчиком информации об условиях договора воздушной перевозки в системе при оформлении билета, багажа в электронной форме может повлечь штраф для должностных лиц в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. При повторном нарушении штраф для должностных лиц составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 тысяч до 400 тысяч рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до 60 суток.

Нарушение оператором АИС ОВП требований к обращению с системой, базами данных, входящими в ее состав, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Повторное нарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 тысяч до 80 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 тысяч до 400 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Комитет поддерживает законопроект, который, по его мнению, создает механизм для соблюдения отраслевых требований и защиты прав граждан. "При этом в рамках дальнейшей работы над законопроектом считаем необходимым дополнительно обсудить актуальность и обоснованность применения административного наказания в виде приостановления деятельности юридического лица, поскольку применение данной меры может повлечь существенные экономические риски для авиаперевозчиков, в том числе находящихся под санкционным давлением", - говорится в заключении.

Необходимость нового регулирования объясняется ростом числа жалоб пассажиров на неправильную информацию о рейсах и ошибки в оформлении билетов, что приводит к финансовым потерям. Каждый год в Ространснадзор поступает около 700 жалоб на действия авиаперевозчиков.

В первом чтении законопроект может быть рассмотрен 11 февраля.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.