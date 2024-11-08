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Для авиакомпаний могут ввести штрафы за недостаточную информацию в системах бронирования

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Правительство предлагает ввести административные штрафы за нарушение порядка размещения информации об условиях договора воздушной перевозки в автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок (АИС ОВП).

Законопроект № 764329-8 уже внесен в Госдуму. Он содержит поправки к КоАП.

В соответствии с законопроектом, неразмещение перевозчиком информации об условиях договора воздушной перевозки в системе при оформлении билета, багажа в электронной форме может повлечь штраф для должностных лиц в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. При повторном нарушении штраф для должностных лиц составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 тысяч до 400 тысяч рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до 60 суток.

Нарушение оператором АИС ОВП требований к обращению с системой, базами данных, входящими в ее состав, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Повторное нарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 тысяч до 80 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 тысяч до 400 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В пояснительной записке к законопроекту его авторы отмечают, что в последнее время возросло количество нарушений правил размещения информации в российской системе бронирования авиабилетов. Это связано с тем, что в действующем законодательстве нет норм, обеспечивающих контроль за соблюдением этих требований.

"Необходимость введения указанного регулирования обусловлена участившимися жалобами пассажиров, связанными с предоставлением неправильной информации о вылете воздушного суда, некорректным оформлением авиабилетов, что в последующем приводило к финансовым потерям пассажиров. В частности, ежегодно от пассажиров только в центральный аппарат Ространснадзора поступает около 700 жалоб различного характера на действия перевозчиков", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Ространснадзор АИС ОВП Госдума Правительство
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