Комитет Думы одобрил штрафы до 1 млн рублей за нарушения безопасности при ремонте дорог

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил к первому чтению законпроект о штрафах до одного миллиона рублей за необеспечение безопасности дорожного движения при строительстве и ремонте дорог.

Депутатский законопроект № 672817-8 содержит поправки к статьям 3.5 и 12.34 КоАП и усиливает ответственность за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений.

В последний раз размеры штрафов за подобное менялись семь лет назад. Вместе с тем за первые девять месяцев 2023 года статистика показала увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, при этом, среди таких ДТП довольно распространены крупные аварии, с многочисленными пострадавшими и погибшими, отмечается в пояснительной записке.

В связи с этим, проект закона предусматривает за совершение указанного административного правонарушения наложение штрафа на должностных лиц, ответственных за состояние дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 400 тысяч до 600 тысяч рублей. При этом, в случае, если указанные действия, повлекли причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, размер административного штрафа для должностных лиц, ответственных за состояние дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, составит от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; для юридических лиц - от 800 тысяч до одного миллиона рублей.