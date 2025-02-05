Минфин разъяснил порядок назначения гендиректора-физлица в ООО с "недружественным" участием

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ не требуется для назначения и увольнения гендиректора-физлица в обществе с ограниченной ответственностью (ООО), в котором среди участников есть лица из "недружественных" стран, свидетельствует разъяснение Минфина.

Министерство опубликовало официальное разъяснение президентского указа № 618 от сентября 2022 года, который установил специальный порядок - через согласование с правкомиссией - для совершения сделок и операций, в которые вовлечены "недружественные" нерезиденты-участники российских обществ с ограниченной ответственностью, а также подконтрольные им лица. О смене руководителей в этом документе не говорилось, однако была фраза что согласования требуют операции, которые прямо или косвенно влекут установление, изменение или прекращение "иных прав, позволяющих определять условие управления или осуществления предпринимательской деятельности российским ООО". Через месяц после выхода указа - в октябре 2022 года - Минфин разъяснил, что согласие правкомиссии требуется, если полномочия гендиректора в ООО с "недружественным" участием передаются коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю.

Это позволило считать, что санкция правкомиссии необходима и при назначении или увольнении физлица на пост гендиректора в ООО с "недружественным" иностранным участием. Подобный подход получил распространение даже в судебной практике. К такому выводу, в частности, пришли суды двух инстанций при рассмотрении корпоративного спора в ООО "Совместное предприятие "Виадук", работающем в Калининградской области. В этом обществе 80% принадлежит Viadukts SIA - латвийско-литовской компании, которая была создана в 1991 году в результате акционирования советского строительного предприятия "Мостоотряд 24". Оставшиеся 20% - у Владимира Денисова, который был генеральным директором с 2006 года, но в марте 2023 года был лишен этого поста на общем собрании "Виадука" голосами мажоритария.

Денисов обратился в Арбитражный суд Калининградской области с иском к "Виадуку" о признании недействительным протокола этого собрания участников. Обосновывая свои требования, истец ссылался на отсутствие разрешения на совершенное действие от правкомиссии, которое, по его мнению, было необходимо, поскольку Латвия, где зарегистрирована Viadukts SIA, отнесена к числу "недружественных" государств.

Суд требования истца удовлетворил. Апелляция решение оставила без изменения. Рассмотрение спора в кассационной инстанции запланировано на 13 февраля.

Теперь Минфин высказался и по поводу таких ситуаций. "Установленный Указом № 618 порядок осуществления (исполнения) сделок (операций) не применяется к случаям назначения (прекращения полномочий) единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью (генерального директора, президента и др.) в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации", - говорится в опубликованном разъяснении.