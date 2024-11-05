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Путин подтвердил открытость к взаимовыгодному сотрудничеству и с недружественными странами

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Россия остается открытой к сотрудничеству со странами, с которыми контакты сейчас сведены к минимуму, заявил президент Владимир Путин иностранным послам на церемонии вручения верительных грамот.

"В сегодняшней церемонии принимают участие послы Японии, Канады, Мальты, Албании, Новой Зеландии, Италии, Испании, Ирландии, Дании, Бельгии, Нидерландов и Финляндии. Не открою секрета, если скажу, что двусторонние контакты между нашими странами сведены к минимуму как по линии официальных, так и деловых и общественных кругов. Заморожено взаимодействие по важным международным и региональным вопросам", - сказал он.

"Россия всегда была и остается приверженной логике взаимовыгодного сотрудничества и не стремится к конфронтации. Хочется верить, что рациональный, взвешенный взгляд на сотрудничество с Россией вновь возобладает", - отметил он.

Владимир Путин
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