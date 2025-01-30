Глава МАГАТЭ посетит Украину на следующей неделе

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Киев, где проведет несколько встреч на высоком уровне, сообщил сайт организации.

Участники встреч будут обсуждать "продолжающиеся усилия МАГАТЭ по помощи в предотвращении ядерной аварии в ходе военных действий". В заявлении МАГАТЭ не сообщается, планирует ли Гросси в скором времени посетить Россию.

Ранее глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что Гросси намерен посетить Россию в первой половине февраля для проведения консультаций по безопасности атомных объектов.