Песков заявил об отсутствии точных сроков освобождения территории Курской области от ВСУ

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Никаких точных дат и сроков полного освобождения Курской области от украинских вооруженных формирований нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, никаких там сроков нет, конечно, наши военные делают все возможное, чтобы как можно скорее очистить нашу землю от боевиков. Мы не сомневаемся, что так и будет сделано", - сказал Песков в понедельник журналистам.

"Желаем успехов нашим бойцам, нашим героям", - добавил представитель Кремля.

Журналисты спросили Пескова, нет ли конкретных дат или сроков полного освобождения территории Курской области от украинских войск в связи с сообщениями об активизации действий российской армии в этом регионе.