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Путин удовлетворен действиями Хинштейна на посту руководителя Курской области

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин оценил как "вполне удовлетворительные" первые результаты работы врио губернатора Курской области Александра Хинштейна.

"Я надеюсь, что, как мы и договаривались, все вопросы, которые сегодня обсуждаем и которые наверняка ещё могут возникать, особенно в ходе восстановления приграничья и оказания помощи людям, вы будете анализировать и ставить перед федеральным центром именно в прямом контакте с гражданами, проживающими на этих территориях. В целом первые шаги, которые сделаны были вами по этому направлению, они оцениваются как вполне удовлетворительные. Надеюсь, что вот в таком же режиме будете работать дальше", - сказал Путин на встрече с Хинштейном в среду.

На встрече они обсудили меры поддержки жителей приграничных территорий, сообщает во вторник телеграм-канал Кремля. "Врио главы региона информировал президента о мерах поддержки жителей приграничных территорий и программе восстановления пострадавшей инфраструктуры", - говорится в сообщении.

"Обсуждались, в частности, вопросы денежных компенсаций по утрате имущества и возвращения земельных участков", - отмечает телеграм-канал Кремля.

Кроме того, российский лидер заявил о намерении поручить правительству проработать вместе с властями Курской области программу восстановления пострадавшей инфраструктуры. "Что касается программы восстановления приграничья - полностью согласен, такое поручение правительству будет дано, и прошу вас вместе с коллегами из правительства Российской Федерации эту программу - восстановление приграничья - проработать", - сказал Путин.

Президент пообещал в ближайшее время обсудить этот вопрос с коллегами. "И со своей стороны, правительство сделает тоже соответствующие предложения", - добавил Путин.

В свою очередь Хинштейн предложил приступить к выработке параметров программы восстановления пострадавшей инфраструктуры уже сейчас, "даже не дожидаясь окончательного освобождения всей нашей территории и возможности начинать там работу". Он пояснил, что это необходимо для того, чтобы впоследствии не тратить дополнительное время и приступить к работе, как только позволят условия. "Если было бы возможно, вот в перечне тех обращений, которые я передал, есть и обращение с просьбой дать поручение правительству России - такую программу, про параметры ее подготовить и утвердить основные подходы уже в текущем году", - сказал врио губернатора.

Путин ответил: "Да, это точно в текущем году, это прямо сейчас надо начинать делать. Я обязательно попрошу правительство, чтобы эта программа была подготовлена, разумеется, вместе с вами и с вашей командой, которая сейчас работает в Курске".

5 декабря сообщалось, что президент РФ назначил главу комитета Госдумы по информационной политике Хинштейна исполняющим обязанности губернатора Курской области.

Владимир Путин Александр Хинштейн Курская область
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