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МИД Азербайджана выразил недоумение послу РФ в Баку из-за публикаций в российских СМИ

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Посол РФ в Баку Михаил Евдокимов во вторник был приглашен в министерство иностранных дел Азербайджана, где ему было выражено недоумение в связи с некоторыми публикациями в российских СМИ, сообщает азербайджанский МИД.

"Посол РФ в Баку Михаил Евдокимов во вторник был приглашен в МИД Азербайджана. В ходе встречи азербайджанской стороной было отмечено, что публикации в российской прессе и некоторыми официальными кругами России ложных материалов и репортажей, направленных против нашей страны, вызывают недоумение и противоречат содержанию и духу Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

В РоссииМИД РФ выразил недоумение из-за публикаций антироссийской направленности в СМИ АзербайджанаЧитать подробнее

В МИД послу РФ напомнили, что известны предварительные результаты расследования трагической катастрофы самолета, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям" (потерпевшего крушение в Казахстане - ИФ), и ведется работа по завершению расследования, ожидания Баку от России в связи с аварией были четко заявлены.

"В связи с информацией о "Русском доме" в азербайджанской прессе было указано, что это не является официальной позицией властей страны, и деятельность подобных организаций на территории Азербайджана основывается на принципе взаимности и должна осуществляться в соответствии с требованиями законодательства", - подчеркивает МИД.

27 января российский МИД сообщил, что послу Азербайджана в Москве Рахману Мустафаеву было выражено недоумение по поводу публикаций антироссийской направленности в СМИ республики, при обсуждении темы катастрофы самолета AZAL акцентирована необходимость завершения официального расследования.

Мустафаева в этот день принял замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Российской стороной подчеркнута безусловная важность выстраивания отношений между Россией и Азербайджаном в духе стратегического партнерства и союзничества на основе подписанной на высшем уровне Декларации от 22 февраля 2022 года в национальных интересах обоих государств", - говорилось в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"В этой связи выражено недоумение по поводу серии недавних публикаций антироссийской направленности в азербайджанских СМИ, а также в отношении дезинформационной кампании против Русского дома в Баку. Отмечена абсолютная безосновательность прозвучавших обвинений", - отмечали на Смоленской площади.

В МИД РФ подчеркнули, что "при обсуждении темы катастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" 25 декабря 2024 года вблизи города Актау в Казахстане акцентирована необходимость завершения официального расследования и обнародования его результатов для прояснения всех обстоятельств произошедшей трагедии".

Крушение самолета в Казахстане

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Азербайджан МИД РФ
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