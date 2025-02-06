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Азербайджан направил ноту РФ о прекращении деятельности Русского дома в Баку

Азербайджан направил ноту РФ о прекращении деятельности Русского дома в Баку
Фото: Кямаля Алиева/РИА Новости

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Баку 3 февраля направил российской стороне официальную ноту о прекращении деятельности Русского дома, заявил начальник пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Об этом говорится в комментарии Гаджизаде, опубликованном в четверг на сайте МИД Азербайджана.

По его словам, деятельность таких организаций на территории Азербайджана регулируется в соответствии с национальным законодательством, принципом взаимности между странами и требованиями соглашений, достигнутых на двусторонней основе.

Он отметил, что после информирования российской стороны о том, что Российский информационно-культурный центр - "Русский Дом", являющийся представительством "Россотрудничества" в Азербайджане, не зарегистрирован как юридическое лицо и что организация серьезно нарушила законодательство Азербайджана, 3 февраля 2025 года российской стороне была направлена нота о прекращении деятельности Русского дома в Баку.

"Таким образом, в соответствии с решением азербайджанской стороны о прекращении деятельности Русского Дома в нашей стране, от российской стороны ожидается принятие соответствующих мер в этом направлении", - подчеркнул Гаджизаде.

Ранее в четверг руководитель Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что Россия получила ноту МИД Азербайджана о необходимости зарегистрировать Русский дом в Баку или прекратить его деятельность.

"Там (в ноте - ИФ) говорится о том, что наше представительство, Российский информационно-культурный центр (РИКЦ), он же Русский дом, должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица по местному законодательству... и (содержится) призыв прекратить деятельность центра, поскольку он не зарегистрирован", - сказал Примаков в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Он отметил, что регистрация РИКЦ предусмотрена в российско-азербайджанском межправительственном соглашении, которое было подписано в 1997 году. Российская сторона за эти годы неоднократно обращалась к Азербайджану с просьбой помочь в регистрации, так как в азербайджанском законодательстве нет базы, по которой российская правительственная организация может быть оформлена как юридическое лицо, добавил Примаков.

Однако, по словам главы Россотрудничества, все призывы оставались без ответа, "это история, решение которой всегда было на азербайджанской стороне".

"Я полагаю, что есть некая излишняя эмоциональность, которая происходит от совершенно понятной предыстории: это страшная трагедия, которая произошла с самолетом AZAL. Расследование обстоятельств происходит. Хочу подчеркнуть, что это трагедия не только для азербайджанской стороны, там были и наши граждане, и для нас это тоже трагедия, и мы ждем результатов расследования. Однако те эмоции, которые породила трагедия, распространяются на те сферы, на которые не должны бы", - сказал он.

Примаков отметил, что ранее в азербайджанских СМИ появились обвинения в том, что РИКЦ осуществляет в стране шпионаж и подстрекательство к сепаратизму. "Это полная ахинея, мы никогда подобным не занимались", - подчеркнул он. Глава Россотрудничества также назвал некорректным сравнение Русского дома с USAID, так как агентство "не занималось и не занимается политическими вопросами".

Примаков сообщил, что решение о дальнейших шагах России будет принимать МИД РФ. "Сейчас проходит работа по линии МИДов, и я надеюсь, поскольку это единственный разумный вариант, что будут эти эмоции приостановлены, и адекватное, вменяемое решение со стороны азербайджанской стороны будет найдено", - добавил он.

Азербайджан Русский дом Баку
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