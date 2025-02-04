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Минтранс Казахстана зафиксировал внешние повреждения разбившегося самолета AZAL - предварительный отчет. Обобщение

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет о расследовании крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), согласно которому были зафиксированы внешние повреждения при его падении.

"В 05:13:31 по записям, полученным с CVR, фиксируется звуковой удар - сработала звуковая сигнализация отключения автопилота, автомата тяги. (...) В 05:13:56 по записям, полученным с CVR, фиксируется повторный звуковой удар", - говорится в отчёте.

В 5:15 экипаж доложил диспетчеру об ударе птиц в кабину. "Грозный, отказало управление, удар птиц в кабине. Удар птиц и в кабине 2 кресла взорвались, был удар сильный, задние кресла там говорит взорвались, бортпроводница доложила. Мы следуем на Минводы, дайте нам пожалуйста погоду Минвод", - говорится в расшифровке, представленной в отчете.

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Со своей стороны, диспетчеры предупреждали о введенном в Грозном плане "Ковер". "Согласно информации из средств объективного контроля, ДВЗ Регионального центра Единой системы организации воздушного движения (Ростов-на-Дону) информирует о введении плана "Ковер", - говорится в материале.

Далее приводятся фрагменты переговоров, где фраза "Грозный "Ковер" в 15 минут радиусом 50" повторяется в разных вариациях порядка 10 раз.

Кроме того, исследование воздушного судна показало наличие посторонних "внешних объектов" из металла. "Первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Схожие повреждения были обнаружены на левом двигателе и левом крыле воздушного судна, а также на агрегатах и компонентах воздушного судна. В некоторых местах повреждения имеют правильную прямоугольную форму", - говорится в документе.

В материале приведены фотографии, содержащие доказательства повреждений гидравлических систем "до столкновения с земной поверхностью, вероятно, вызванные внешними объектами, проникшими в компоненты воздушного судна".

В отчете приведены фотографии, содержащие доказательства повреждений электрической проводки управления привода стабилизатора "до столкновения с земной поверхностью, вероятно, вызванные внешними объектами". "Сквозные повреждения воздушного судна указывают на проникновения внешних объектов в конструкцию судна; большинство сквозных повреждений находятся в киле и стабилизаторе", - отмечается в документе.

Визуальный осмотр сквозных повреждений показывает, что некоторые из них сквозные, в то время как другие являются глухими/несквозными повреждениями. "Комиссией по расследованию проведены действия по извлечению посторонних объектов, которые могли сохраниться в глухих повреждениях, для направления их на дополнительную судебную экспертизу. В результате из глухих повреждений было извлечено большое количество посторонних объектов", - говорится в отчете.

В описании фотографии данных объектов отмечается, что они "металлические". "Для определения характера и происхождения сквозных повреждений, вызванных посторонними объектами, будут проведены соответствующие исследования и экспертизы", - отмечается в документе.

В отчете также говорится, что экипаж рухнувшего самолета незадолго до падения сообщал о возможном взрыве кислородного баллона на борту и запахе топлива.

Согласно приведенной в документе расшифровке переговоров экипажа самолета с диспетчером, в 5:19 командир экипажа доложил о потере управления и запросил погоду в Баку, затем в Махачкале.

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В 5:42 экипаж доложил, что принял решение следовать в Актау (запад Казахстана).

"В 05:52:39: Так, у нас ситуация такая, кислород заканчивается в кабине пассажирской, значит там взорвался кислородный, по-моему, баллон, значит запах топлива идет, пассажирам некоторым, значит, теряют сознание, разрешите, мы пойдем на меньшей высоте", - запросил экипаж.

По данным отчета, в 06:27 было зафиксировано столкновение самолета с землей.

Отчет состоит из 53 страниц и содержит сведения об истории полёта, повреждениях воздушного судна, метеорологическую информацию, сведения об обломках и другое.

25 декабря 2024 года вблизи казахстанского города Актау разбился пассажирский Embraer 190 AZAL. На борту самолета, который следовал из Баку в Грозный, находились 67 человек, 38 из них погибли. В Актау самолет направился после нескольких попыток совершить посадку в Грозном. Не долетев до казахстанского аэропорта около 3 км, он потерпел крушение.

Хроника 25 декабря 2024 года – 04 февраля 2025 годаАвиакатастрофа в Актау
Азербайджан Актау Казахстан AZAL
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