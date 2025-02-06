"Кама Шиппинг" и "Волгатранснефть" привлекают к ответственности за нарушения с еще двумя танкерами

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Краснодарского края в четверг рассмотрел два заявления Новороссийской транспортной прокуратуры о привлечении к административной ответственности владельцев танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, - ООО "Кама Шиппинг" и ЗАО "Волгатранснефть" за нарушение правил эксплуатации еще двух судов.

Иск к "Кама Шиппинг"

В рамках рассмотрения первого иска - к ООО "Кама Шиппинг" (владелец затонувшего в декабре прошлого года судна "Волгонефть 212") представитель прокуратуры сообщил, что установленное нарушение касается танкера "Прикамье", эксплуатировавшегося в Керченском проливе в конце прошлого года.

"Компании вменяется нарушение требований технических регламентов, утвержденных постановлениями правительства РФ №620 и №623, в соответствии с которыми эксплуатировать суда смешанного типа "река-море" в отсутствие или с нарушением соответствующих требований, прописанных в документах, запрещено. У судна компании "Кама Шиппинг" имелся ограниченный район и сезон плавания. Вместе с тем, условиях истечения срока сезона и с нарушением района плавания эксплуатация судна компании продолжалась. По этой причине мы считаем, что была создана угроза причинения вреда жизни и здоровью членам экипажа, и окружающей среде", - прокомментировал суть претензий представитель истца.

Представитель ответчика на заседании настаивал, что судно "Прикамье" эксплуатировалось в разрешенных районах плавания.

"Прикамье" 27 октября 2024 года встало на якорь в Азовском море в ожидании получения разрешения для прохода по Керченскому проливу, у судна было больше месяца, чтобы выгрузиться и вернуться к месту стоянки. Судовладелец не мог предполагать, что выгрузка затянется на длительный срок", - изложил свою позицию представитель ответчика.

Он уточнил, что "Прикамье" в ноябре шло на разгрузку к судну-накопителю с действующими документами. Однако судно-накопитель сообщило, что не может принять груз.

Ответчик на заседании также просил истребовать записи переговоров Службы управления движением судов при порте Кавказ, однако суд в данном ходатайстве отказал. Заседание по делу продолжится в феврале.

Иск к "Волгатранснефти"

В рамках рассмотрения второго иска - к ЗАО "Волгатранснефть" (владелец танкера "Волгонефть 239", потерпевшего крушение в Керченском проливе) представитель истца - прокуратуры выразил аналогичные требования относительно эксплуатации судна компании "Волгонефть 109".

"Компании - владельцу судна "Волгонефть 109" вменяется нарушение требований технических регламентов. Судно в нарушение ограничения сроков плавания проследовало в акваторию Черного моря 5 декабря", - отметил представитель прокуратуры.

Компании привлекаются к административной ответственности по ч.2 ст.14.43 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Представитель "Волгатранснефти" против заявленных требований возражал и просил истребовать записи переговоров Службы управления движением судов, поскольку они давали указания о передвижении судов по истечении разрешенного сезона плавания в акватории, утверждает ответчик.

Суд отказал в истребовании доказательств, назначил судебное разбирательство по иску на 10 февраля.

Как сообщалось, в четверг Арбитражный суд Краснодарского края отказал "Волгатранснефти" в приостановке дела о привлечении к ответственности в рамках еще одного судебного иска прокуратуры до окончания проверки Ространснадзора. Разбирательство касается крушения танкера "Волгонефть 239" в Керченском проливе в декабре прошлого года.

"Ответчик нарушил требования техрегламентов, в соответствии с постановлением правительства. Судно "Волгонефть 239" эксплуатировалось вне сезона, вне установленного документами района плавания. Компанию необходимо привлечь к административной ответственности по ст.14.43 КоАП РФ", - отмечал представитель прокуратуры. Он подчеркнул, что в декабре танкер "Волгонефть 239" не мог находиться в акватории Черного моря, поскольку это не предусмотрено документами.

Разлив мазута

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

В ходе проверки Ространснадзора было установлено, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение ими сезонных ограничений на плавание в акватории. Несколько танкеров, принадлежащих ЗАО "Волгатранснефть", не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом, отмечалось в сообщении Минтранса.

В Краснодарском крае и на Крымском полуострове фиксируются выбросы мазута на берег. Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Также действует федеральный режим ЧС.