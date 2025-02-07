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На побережье Анапы нашли новые выбросы мазута

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Установленные вдоль берега в Анапе защитные сооружения не допустили распространения на основную территорию пляжей повторных выбросов мазута, которые произошли минувшей ночью, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

"По результатам мониторинга команды муниципалитетов Краснодарского края обнаружили локальные выбросы мелкой фракции мазута на закрепленных за ними участках. В частности, загрязнения на береговой линии подтвердили представители Краснодара, Выселковского, Калининского и Лабинского районов", - говорится в сообщении.

Во всех случаях защитные сооружения предотвратили распространение нефтепродуктов на основную территорию пляжей.

Ранее сообщалось, что на Кубани для защиты от выбросов мазута возвели свыше 30 км вала.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива.

Хроника 15 декабря 2024 года – 07 февраля 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Анапа Кубань Керченский пролив Краснодарский край
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