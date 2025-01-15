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Рассмотрение дела владельца танкера "Волгонефть 239" начнется 6 февраля

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Краснодарского края 14 января принял к производству три заявления Новороссийской транспортной прокуратуры о привлечении к административной ответственности ЗАО "Волгатранснефть" - владельца танкера "Волгонефть 239", потерпевшего крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года.

Рассмотрение первых двух дел назначено на 6 февраля, третьего - на 10 февраля.

Заявления были поданы 10 января, суть претензий и статья, по которой компания привлекается к ответственности, в материалах дел не указаны.

В Межрегиональном территориальном управлении Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Южному федеральному округу (МТУ Ространснадзора по ЮФО) "Интерфаксу" заявляли, что аварии, произошедшие в Керченском проливе, классифицированы как очень серьезные. Были созданы комиссии по их расследованию. В отношении владельцев танкеров - ООО "Кама Шиппинг" и ЗАО "Волгатранснефть" проводятся внеплановые проверки в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта, по результатам которых лица, допустившие правонарушения, будут привлечены к административной ответственности.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива.

Ространснадзор выявил, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение сезонных ограничений на плавание в акватории. Несколько танкеров, принадлежащих ЗАО "Волгатранснефть", не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом, отмечал Минтранс.

В Краснодарском крае и на Крымском полуострове регулярно фиксируются выбросы мазута на берег. Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Всего с побережья Анапы и Темрюкского района к настоящему времени собрано около 165 тысячи тонн песка с мазутом, в акватории Черного моря собрано 14,8 тонны нефтесодержащих отходов.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 15 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Ространснадзор Керченский пролив ЗАО "Волгатранснефть" Волгонефть 239 Кама Шиппинг
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