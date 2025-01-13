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Прокуратура и "Морспасслужба" подали в суд на владельца танкера "Волгонефть 212"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Новороссийская транспортная прокуратура подала в Арбитражный суд Краснодарского края два заявления о привлечении ООО "Кама Шиппинг" (Пермь, владелец потерпевшего крушение в Керченском проливе танкера "Волгонефть 212") к административной ответственности, сообщается в картотеке арбитражных дел.

По какой статье компания привлекается к ответственности не указано.

Также в картотеке фигурирует еще одно дело: ФГБУ "Морспасслужба" предъявила к "Кама Шиппинг" и ООО "Каматрансойл" (связана с "Кама Шиппинг" через совладельцев) исковое заявление. В качестве третьего лица заявлено ЗАО "Волгатранснефть" (владелец танкера "Волгонефть 239", потерпевшего крушение после столкновения с судном "Волгонефть 212" - ИФ). В чем суть исковых требований - не раскрывается.

Ни одно из этих заявлений пока не принято к производству.

"Интерфакс" обратился за комментариями к участникам судебных дел. В "Кама Шиппинг" и "Каматрансойл" агентству не уточнили подробности этих дел, сославшись на запрет из-за следственных мероприятий.

В ФГБУ "Морспасслужба" также не прокомментировали суть исковых претензий.

"Интерфакс" направил запросы в Южную транспортную прокуратуру и Арбитражный суд региона.

Как говорится на сайте ФНС России, в отношении "Кама Шиппинг" налоговым органом принято решение о приостановлении операций по счетам компании в Сбербанке, Альфа-банке, ВТБ и Т-Банке.

Причиной такого решение стало неисполнение требования об уплате налоговой задолженности в размере 55,5 млн рублей.

В пресс-службе управления ФНС России по Пермскому краю пообещали прокомментировать эти меры позднее.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута.

Проверка Ространснадзора установила, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение сезонных ограничений на плавание в акватории. Несколько танкеров, принадлежащих ЗАО "Волгатранснефть", не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом, отмечал Минтранс.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 13 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Минтранс Ространснадзор ФНС Кама Шиппинг Керченский пролив Волгонефть Морспасслужба
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