Патрушев призвал усилить безопасность судоходства до итогов ревизии танкерного флота

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Дополнительные меры для соблюдения судоходными компаниями и их владельцами норм и правил безопасности необходимо принять до окончания ревизии всего российского танкерного флота, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

"В связи с произошедшей недавно аварией в Керченском проливе, повлекшей серьезный экологический ущерб, по поручению президента России будет проведена ревизия всего российского танкерного флота, в том числе будет проведен анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей морские и речные перевозки нефтепродуктов и иных опасных грузов", - сказал он.

По поручению Путина председатель коллегии в четверг провел в Нижнем Новгороде совещание по вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства.

Как отметил Патрушев, не дожидаясь результатов ревизии, "важно принять дополнительные меры, направленные на обеспечение соблюдения судоходными компаниями и их владельцами норм и правил безопасности, на повышение квалификации плавсостава".

Кроме того, по его словам, важно наращивать группировку аварийно-спасательного флота, в первую очередь за счет многоцелевых спасательных судов, а также повысить готовность сил и средств Морспасслужбы к ликвидации последствий возможных аварийных ситуаций, в том числе связанных с разливом нефтепродуктов.