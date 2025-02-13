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Путин поручил проверить техническое состояние российских танкеров

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ при участии Генпрокуратуры проверить техническое состояние судов танкерного флота.

"Провести проверку технического состояния судов танкерного флота, принять меры, направленные на повышение их безопасности, и при необходимости представить предложения по усилению контроля за техническим состоянием таких судов и осуществлением транспортировки морскими и речными судами, хранения и перевалки на них нефти и нефтепродуктов", - говорится в перечне поручений президента по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 23 января.

Согласно документу, размещенному в четверг на сайте Кремля, данное поручение должно быть выполнено к 1 июня 2025 года.

В те же сроки необходимо "провести анализ нормативных правовых актов и нормативно-технической документации, которыми регламентируются транспортировка морскими и речными судами, хранение и перевалка на этих судах нефти и нефтепродуктов, а также регулируются вопросы предупреждения и ликвидации их разливов при осуществлении такой транспортировки (хранения, перевалки)".

"По результатам анализа представить предложения по совершенствованию нормативных правовых актов и нормативно-технической документации", - сказано в перечне.

К той же дате поручено "провести проверку соблюдения субъектами экономической деятельности положений законодательства РФ, регулирующих вопросы предотвращения и ликвидации загрязнения окружающей среды нефтью и нефтепродуктами с судов, в том числе в результате разливов, и принять меры, обеспечивающие соблюдение соответствующих положений".

Кроме того, правительству при участии Российской академии наук поручено "провести оценку возможности использования и обеспечить использование российских техники, технологий, результатов научных исследований и экспериментальных разработок для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, обусловленной разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года". Срок доклада по данному пункту - до 15 марта 2025 года.

Владимир Путин
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