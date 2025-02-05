Минтранс проверит танкерный флот РФ после ЧП в Керченском проливе

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Минтранс РФ после крушения танкеров в Керченском проливе проверит работу почти 500 российских судоходных компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота, в части соблюдения необходимых требований при перевозках нефти и нефтепродуктов, сообщила пресс-служба министерства.

Непосредственное проведение мероприятий поручено подведомственной Минтрансу Федеральной службе по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор).

"Будет проведена оценка соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при перевозках нефти и нефтепродуктов. Проверка затронет около 500 компаний морского и внутреннего водного транспорта, эксплуатирующих суда танкерного флота", - говорится в сообщении министерства.

Планируется, что контрольные мероприятия завершатся до начала навигации 2025 года.

Кроме того, Минтранс проведет комплексную ревизию нормативной базы, регламентирующей перевозки нефти и нефтепродуктов морским и внутренним водным транспортом.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.