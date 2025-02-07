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Глава "Росатома" отметил возрастающую ценность взаимоотношений с МАГАТЭ

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев по итогам консультаций с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси заявил, что госкорпорация намерена и впредь доводить до МАГАТЭ объективную информацию о возникающих ядерных рисках.

"Ситуация на линии боевого соприкосновения непростая, угрозы нарастают. Очевидно, что с движением в сторону развития и завершения конфликта ставки будут повышаться, а значит, еще большую ценность будут иметь наши взаимоотношения с МАГАТЭ, и доведение до МАГАТЭ самой честной и объективной информации о ядерных рисках и мерах, которые мы предпринимаем, чтобы эти риски не допустить", - сообщил Лихачев журналистам по итогам встречи с Гросси в Москве в пятницу.

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Глава госкорпорации также отметил, что надеется на совпадение мнений с главой МАГАТЭ.

"Мы будем продолжать работать над тем, чтобы наши оценки максимально совпадали и информация России подтверждалась действиями и оценками специалистов МАГАТЭ", - отметил он.

По словам Лихачева, атаки ВСУ на российские атомные объекты нарастают.

"Наблюдаем расширение рисков за последние месяцы и недели: вторжение ВСУ в Курскую область и соответствующие риски для КуАЭС, это десятки сбитых дронов и ракет на подлетах или в сторону Смоленской АЭС. Все это, к сожалению, повышает риски ядерной безопасности и требует от нас соответствующих действий. Информация доведена, и мы ценим участие МАГАТЭ в этой работе", - сказал глава "Росатома".

По мнению руководителя госкорпорации, "миссия МАГАТЭ - это элемент безопасности ЗАЭС.

"Взаимодействие "Росатома" с МАГАТЭ за последние три года является уникальным и беспрецедентным", - сообщил Лихачев.

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Помимо этого, глава "Росатома" подчеркнул, что госкорпорация намерена "наращивать участие в ядерных проектах". "Прямая поддержка (со стороны МАГАТЭ - ИФ) наших проектов является для нас ценностью, и будем продолжать эту ценность развивать", - подчеркнул Лихачев.

4 февраля гендиректор МАГАТЭ посетил Украину.

Ранее Гросси заявлял, что обеспокоен участившимися взрывами неподалеку от ЗАЭС, потому что они "представляют угрозу сфере ядерной безопасности".

В настоящее время наблюдатели от МАГАТЭ продолжают следить за обеспечением безопасности на ЗАЭС. Последняя ротация сотрудников агентства производилась в декабре, до этого они сменялись ежемесячно.

Росатом Алексей Лихачев МАГАТЭ ЗАЭС
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