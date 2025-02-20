Гросси видит угрозы ядерной безопасности ЗАЭС из-за сбоев во внешнем электроснабжении

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Запорожская АЭС продолжает испытывать трудности с внешними источниками электропитания, что является проблемой для ядерной безопасности, заявил через пресс-службу гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По данным Гросси, ЗАЭС более недели полагается на единственную внешнюю линию снабжения после того как была потеряна последняя остававшаяся своя резервная линия. Гендиректор МАГАТЭ считает, что это вновь указывает на крайне нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью во время военного конфликта.

"ЗАЭС по-прежнему нуждается в надежных поставках энергии извне - для охлаждения, хотя к данному моменту шесть ее реакторов остаются отключены уже более двух лет. Проблемы с ситуацией с внешним источником энергоснабжения остается причиной глубокого беспокойства в отношении ядерной безопасности", - заявил Гросси.

Специалисты МАГАЭ за неделю неоднократно слышали взрывы на различном удалении от станции, однако станции ущерб причинен не был. Сотрудники агентства продолжали обход ЗАЭС для слежения за ситуацией и оценки ядерной безопасности.

МАГАТЭ продолжает контактировать со всеми сторонами по вопросу ротации персонала агентства на ЗАЭС после того, как на прошлой неделе ее провести не удалось из-за военной активности в этой зоне.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, она имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности России. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в госкорпорацию "Росатом").