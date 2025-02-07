Гросси заявил, что количество атак на ЗАЭС увеличивается

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Количество атак на Запорожскую АЭС увеличивается, МАГАТЭ отмечает этот тренд в каждом своем докладе, заявил руководитель агентства Рафаэль Гросси журналистам после переговоров с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым в пятницу.

"Что касается атак и общей ситуации с безопасностью (...) - мы это отмечаем в каждом докладе, ситуация с безопасностью продолжает оставаться очень тяжелой. Более того, мы отмечаем, что атак становится больше. Но мы не уточняем конкретную цифру, это не входит в наши обязанности. Но тренд мы отмечаем в наших докладах - что количество атак увеличивается", - сказал Гросси.

"Что касается дополнительных подробностей - мы всегда опираемся в своей работе на те элементы, по которым мы можем провести независимую собственную оценку", - сказал Гросси.

В этой связи Гросси отметил, что МАГАТЭ не может говорить о том, кто осуществляет атаки на ЗАЭС до тех пор, пока у агентства нет "неопровержимых доказательств о происхождении атаки".

"Поэтому мы не можем заявлять об этом в наших отчетах", - добавил глава агентства.