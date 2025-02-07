Гросси не видит возможности выяснить происхождение найденных на ЗАЭС обломков БПЛА

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Фрагменты БПЛА, обнаруженные в районе Запорожской АЭС, не позволяют говорить о происхождении беспилотников, однако этот вопрос поднимается на международном уровне, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси журналистам после переговоров с руководителем "Росатома" Алексеем Лихачевым.

"Небольшие фрагменты пластика или дерева, отколовшиеся предположительно от БПЛА, не позволяют нам говорить о происхождении данных фрагментов и данных аппаратов", - сказал Гросси.

"Тем не менее, я бы хотел вас уверить в том, что вопросы данного порядка поднимаются мной на самом высшем уровне при международных обсуждениях", - подчеркнул он.

Ранее на этом же брифинге он, ссылаясь на наблюдателей МАГАТЭ, заявил, что число атак на ЗАЭС увеличивается.