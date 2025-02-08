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Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта возобновлено на участке Военно-Грузинской дороги после непогоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дороги на территории Грузии (...) разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 16:20 субботы до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Накануне вечером движение по дороге приостанавливали в направлении на выезд из РФ из-за непогоды. Утром был разрешен проезд только для легковых автомобилей и автобусов.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.

Военно-Грузинская дорога Северная Осетия
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